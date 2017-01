गांव-गांव जाकर मतदान करने के लिए जनता को जागरूक कर रहे रायबरेली के जिलाधिकारी

रायबरेली में विधानसभा में मतदाता को जागरूक करने का जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और सभी अधिकारियो ने शपथ ली है।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 4:57 [IST]

English summary

Raibareilly administration take oath regarding up assembly election 2017