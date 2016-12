अतीक अहमद और सिब्बेतुल्ला को टिकट पर अखिलेश की चुप्पी से उठे सवाल

अतीक अहमद और सिब्बेतुल्ला अंसारी को टिकट दिए जाने पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर विपक्ष ने बोला हमला, बसपा बोली इससे सपा का असली चेहरा सामने आया

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 17:44 [IST]

English summary

Question raises over the silence on Atiq and Ansari ticket in SP list. Opposition says it shows the real nature of the party.