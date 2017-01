मुलायम सिंह के द्वारा जारी किए गए पत्र पर उठे सवाल

मुलायम सिंह यादव द्वारा जारी किए गए पत्र पर उठे सवाल, इस पत्र में रामगोपाल यादव को फिर से पार्टी के बाहर कर दिया गया है।

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 15:21 [IST]

English summary

Question raises over the letter released by Mulayam Singh Yadav. This letter has some serious question which needs an answer.