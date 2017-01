मुलायम के पत्र पर उठे सवाल, पूर्व पार्टी उपाध्यक्ष ने कहा- फर्जी है दस्तखत, कोई और ले रहा है फैसले

समाजवादी पार्टी आए दिन नए-नए विवादों के जरिए सुर्खियों में रहती है। ताजा मामला मुलायम सिंह की ओर से जारी किए गए दो पत्रों पर दस्तखतों से जुड़ा है।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 11:14 [IST]

