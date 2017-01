मुलायम सिंह यादव पड़े अकेले, अखिलेश के साथ गए पुराने करीबी

लंबे समय तक मुलायम का साथ देने वाले नेता, मंत्री और विधायक अब पाला बदलकर अखिलेश के साथ खड़े हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 2, 2017, 11:37 [IST]

English summary

In special party convention, many long time associates of Mulayam Singh Yadav were present to support the elevation of Akhilesh Yadav as chief.