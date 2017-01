सपा-कांग्रेस गठबंधन से दोनों पार्टियों को है नफा-नुकसान

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के हैं अपने फायदे नुकसान, दोनों ही पार्टियों के सामने इस नफा-नुकसान से पार पाने की बड़ी चुनौती।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 14:21 [IST]

English summary

Profit and loss for Samajwadi party and Congress after the alliance. Both parties have a challenge to tackle with the pros and cons of the alliance.