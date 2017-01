कांग्रेस-सपा के बीच गठबंधन का रास्ता प्रियंका और डिंपल करेंगी साफ

प्रियंका गांधी और डिंपल यादव कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन में निभा रही हैं अहम भूमिका, दोनों ही नेताओं ने की एक दूसरे से मुलाकात

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 13:48 [IST]

English summary

Priyanka Gandhi and Dimpal Yadav to play key role in alliance talks. Both met to talk over the alliance between congress and Samajwadi Party.