उत्तर प्रदेश: अखिलेश यादव के तोहफों की ‘बारिश’ और सियासत की ‘छतरी’!

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह देखने योग्य है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शिलान्यास दर शिलान्यास किए जा रहे हैं। क्या ये तोहफे चुनाव में काम आएंगे? पढ़ें यह चुनावी विश्लेषण।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 14:13 [IST]

English summary

Prepration of Chief Minister Akhilesh yadav and Samajwadi Party regarding Up assembly election 2017