योगी आदित्यनाथ को सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए बीजेपी मुस्लिम मोर्चा ने जारी किया पोस्टर

बीजपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें योगी आदित्यनाथ को शिवाजी के रूप में दर्शाकर उनको सीएम कैंडिडेट बनाने की मांग की गई है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 2, 2017, 15:54 [IST]

English summary

BJP Minority Morcha has released a poster of Yogi Adityanath and demanded that he should be declared CM candidate of BJP in UP election.