उत्तर प्रदेश चुनाव: पोस्टर में दिखी डिम्पल और प्रियंका की केमिस्ट्री

सपा-कांग्रेस गठबंधन के बाद दोनों ही दलों के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में पोस्टर जारी किया। पोस्टर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत प्रियंका और डिम्पल की तस्वीर लगाई गई है।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 16:34 [IST]

English summary

Chemistry of Dimple Yadav and Priyanka Gandhi showed in SP supporters new released Poster in Varanasi.