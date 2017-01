नेता ने फाड़ दी थी वर्दी, अपमान का बदला लेने के लिए चुनाव लड़ेगा यह सिपाही

रिटायर्ड सिपाही चहन सिंह का आरोप है कि उस सफेद जीप को रोकने के बाद जीप सवार लोगो ने तत्कालीन बसपा सरकार के मंत्री याकूब कुरैशी को उनके अपने समर्थकों के साथ वहां बुला लिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 18:25 [IST]

English summary

Politician teared his uniform, Policeman to contest up assembly election 2017 from Meerut to avenge humiliation.