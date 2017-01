यूपी चुनाव 2017: निषाद वोट बैंक पर राजनीतिक पार्टियों की पैनी निगाह

2017 का उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। निषाद वोट जीत के गुणा-गणित में अहम भूमिका रखता है।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 19:15 [IST]

English summary

Nishad community in Gorakhpur area is politically powerful in the area. Political parties are trying to woo the Nishad Voters.