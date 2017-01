मिसाल: उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि बदलने में लगी युवा पुलिसकर्मियों की टीम

ये युवा पुलिसकर्मी रात को रास्तों पर निकलते हैं और जरूरतमंदों को तलाशकर उनकी मदद करते हैं। ये यूपी पुलिस की छवि को बदलना चाहते हैं।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 18:53 [IST]

English summary

A team of policemen doing good job and helping people in Jhansi to change the image of Uttar Pradesh.