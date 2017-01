यूपी चुनाव: राजपाल यादव को देखकर ड्यूटी भूल दरोगा ने सुरक्षा को लगाया पलीता

प्रत्याशी भाई का नामांकन कराने पहुंचे एक्टर राजपाल यादव को देखते ही दरोगा ड्यूटी भूलकर उनके साथ सेल्फी लेने लगे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 19:11 [IST]

English summary

SHO forgot duty when he saw Rajpal Yadav in Tilhar. Actor Rajpal Yadav came here for his brother's nomination.