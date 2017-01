वाह री यूपी पुलिस! सोशल वर्कर को बताया उग्रवादी, विधायक को जिलाधिकारी

किसानों की समस्याएं उठाने पर एक सामाजिक कार्यकर्ता को कमासिन पुलिस ने ‘उग्रवादी नेता’ और सत्तारूढ़ दल के विधायक को ‘जिलाधिकारी’ बताया है।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 17:58 [IST]

English summary

kamasin police tell militant to a social worker in its report at banda in uttar pradesh.