बोरों में भूसे की तरह भरे मिले 5 करोड़ रुपए के कतरे हुए नोट

पुलिस को उन्नाव इलाके में सड़क किनारे 5 करोड़ रुपए के कतरे हुए प्रतिबंधित 500 और 1000 रुपए के नोट मिले हैं।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 16:15 [IST]

English summary

police found old currency five crore rupees in unnao in gunny pack. police has inform to rbi.