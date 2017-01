यूपी पुलिस का गजब कारनामा, 2 साल की बच्ची पर दर्ज किया केस

पुलिस रिकॉर्ड में 2 साल की बच्ची राधा राजपूत को 20 साल की लड़की के तौर पर दिखाया गया है। पिता का कहना है कि जिस पुलिस अफसर ने यह केस दर्ज किया है, उसके खिलाफ वो कोर्ट में अपील करेंगे।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 15:18 [IST]

police files a case against two year old child in kanpur of uttar pradesh.