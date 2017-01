मेरठ पुलिस ने 6 लोगों का गैंग पकड़ा, लोगों से बैंक कर्मी बनकर ठगते थे लाखों रुपए

मेरठ पुलिस ने कुछ ऐसे शातिर बदमाशों को पकड़ा है जो लोगों को बैंक कर्मी बनकर फोन करते थे और बहका कर उनसे लाखों की ठगी करते थे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 20:50 [IST]

English summary

police exposed a gang who use to cheat money from people