7 दिन से गायब बच्चे का मिला शव, 400 रूपए नहीं देने पर पुलिस ने नहीं की थी रिपोर्ट दर्ज

परिजनों का आरोप था कि ककोड़ थाने में तैनात कांस्टेबल ने रिश्वत लेकर बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया और जाम खुलवाया।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 20:00 [IST]

