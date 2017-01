अलीगढ़: चुनावी रंजिश में मां-बेटी का रेप-मर्डर, बेटे का भी गला घोंटा

अलीगढ़ के छर्रा इलाके में पिछले साल अक्टूबर में हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड की साजिश पर से पर्दा उठाया है।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 16:50 [IST]

English summary

Police arrested three accused in Chharra triple murder case. A mother, son and daughter were murdered in October last year.