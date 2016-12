गोरखपुर में एक अकाउंट में जमा हुए 3.42 अरब रुपये, PMO ने तत्काल मांगा जवाब

अकाउंट पैनकार्ड से जुड़ा था, इसलिए इतनी ज्यादा रकम के जमा होने और निकासी की जानकारी पीएमओ और वित्त मंत्रालय को भी हो गई। दोनों ही कार्यालयों से पूछताछ का पत्र सर्कल ऑफिस के जरिए डाक विभाग पहुंचा।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 0:15 [IST]

English summary

PMO questions on 3.42 billion rupees deposited in an account in gorakhpur.