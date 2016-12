वाराणसी में पीएम मोदी, यूपी चुनाव के लिए मेगा प्लान

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली के लिए तैयारियां जोरों पर है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री की अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यह नौंवा दौरा है, जबकि नोटबदी के फैसले के बाद पीएम का यह पहला दौरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम नोटबंदी पर एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोल सकते हैं और लोगों को हो रही दिक्कतों को भी सुनेंगे।



सपा-कांग्रेस रहेगी निशाने पर

वाराणसी में मुमकिन है कि पीएम राहुल गांधी के आरोंपो पर भी पलटवार कर सकते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी उनके निशाने पर होगी। यूपी चुनावों के मद्देनजर पीएम की इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है।

पीएम ने ट्वीट से दी जानकारी

अपने वाराणसी दौरे के बारे में पीएम मोदी ने ट्वीट के जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि मैं आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लुंगा और इस दौरान लोगों से मुलाकात भी करुंगा।

Looking forward to visiting Varanasi & interacting with citizens. I will be joining various programmes during my visit today.