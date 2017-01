नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पीएम ने किया सैल्यूट, सार्वजनिक की फाइलें

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि, उनसे जुड़ी फाइलों को किया सार्वजनिक

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 23, 2017, 10:35 [IST]

English summary

PM Modi salutes Netaji Subhash chandra bose on his 120th birthday. He releases files related to him online.