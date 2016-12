यूपी चुनाव में बसपा के हाथी को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का भीम ऐप!

उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत के लिए दलितों का वोट काफी अहम है जिसे लुभाने के लिए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के कदम को भीमराव अंबेडकर से जोड़ दिया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 30, 2016, 17:40 [IST]

English summary

Bhartiya Janta Party and Prime Minister Narendra Modi are giving all efforts to woo dalit vote in UP. PM Modi connected demonetisation move with Bhimrao Ambedkar and launched Bhim app for digital payments.