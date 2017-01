31 दिसंबर को पीएम ने यूं ही नहीं की कई योजनाओं की घोषणा

हवा हवाई नहीं पीएम मोदी की 31 दिसंबर की योजना, लंबे समय से चल रहा था विचार जिसके बाद किया गया है ऐलान, आज करेंगे मंत्रियों से मुलाकात

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 14:29 [IST]

PM Modi has a full proof plan for the announcement he made on 31 december. He is all set to meet with ministers and concern officials to implement it.