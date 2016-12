वाराणसी में पीएम मोदी अपना टिफिन खुद लेकर पहुंचे थे बूथ कार्यकर्ताओं के बीच

वाराणसी में बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए पीएम मोदी भी अपना खाना लेकर पहुंचे थे, पार्टी के नेताओं के साथ पीएम ने कार्यक्रम स्थल पर ही खाया खाना।

PM Shri @narendramodi interacted & had lunch with more than 26,000 booth workers belonging to over 1700 booths in Varanasi today. pic.twitter.com/DmOB2Ykrfp

Story first published: Friday, December 23, 2016, 17:15 [IST]

English summary

PM Modi come with his own tiffin in Varanasi. He shares his meal with other party leader while interacting with booth workers.