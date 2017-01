नए साल पर आया वो वक्त जब बनारस में आ गया मुंबई का जूहू बीच

साल 2017 के स्वागत के लिए वाराणसी के लोग रेस्तरां और बड़े-बड़े होटलों से दूर रहे और गंगा के किनारे नए साल का जश्न मनाया।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 15:19 [IST]

English summary

People celebrated happy new year 2017 on bank of ganga in varanasi , uttar pradesh