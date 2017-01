फिर शुरू सुलह की कवायद, मुलायम से मिले अखिलेश

समाजवादी पार्टी के भीतर सुलह की कोशिशें फिर से तेज, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से उनके आवास पर की मुलाकात

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 15:54 [IST]

Patch up on the way Akhilesh meets Mulayam Singh Yadav. Akhilesh speaks to Mulayam for almost an hour, Shivpal also to meet Mulayam.