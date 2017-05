सपा के सबसे युवा चेहरे और प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने दिया इस्तीफा

सपा के सबसे युवा चेहरे और पार्टी प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 19:31 [IST]

English summary

Samajwadi Party spokesperson Pankhuri Pathak snapped ties with the party following a hate campaign being led by a specific section of people.