ओवैसी ने कहा, अखिलेश जब मुलायम के नहीं हुए तो देश के क्या होंगे

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती पहुंचे ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश सरकार पर यादव परिवार में चल रही कलह को लेकर खूब जुबानी हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 18:48 [IST]

