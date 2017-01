उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव के समर्थन में आए 200 से ज्यादा विधायक, एफिडेविट पर किया हस्ताक्षर

समाजवादी पार्टी के 200 से ज्यादा विधायकों ने एक एफिडेविट पर हस्ताक्षर किया। सूत्र बता रहे हैं कि ये एफिडेविट अखिलेश यादव के पक्ष में समर्थन जताने के लिए साइन कराए गए हैं।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 18:09 [IST]

English summary

Over 200 SP legislators sign affidavit in favour of Akhilesh Yadav Party sources.