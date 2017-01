आगरा: प्रभु की रेल को बना दिया शराबखाना, डिब्बे में सजती है महफिल

आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर रेल के डिब्बों में खुलेआम शराबखोरी होती है और रेलवे पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय आंख मूंदे हुए है।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 14:27 [IST]

English summary

Some anti-social elements in trains are drinking wine openly and RPF or GRP are not taking action against them.