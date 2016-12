लखनऊ के नाले में पाए गए 500 और 1000 के फटे नोट

लखनऊ के कुकरैल पुल के पास बड़ी संख्या में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट पाए जाने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस

Story first published: Friday, December 23, 2016, 14:11 [IST]

English summary

Old demonetised notes of Rs 500 & Rs 1000 found near Kukrail Dam. Police team has reached to the spot after the news come in public.