उत्तर प्रदेश चुनाव में ड्यूटी छोड़कर पत्नी को जिताने में जुटे हैं सरकारी अफसर

बालामऊ क्षेत्र के लोग बसपा कैंडिडेट नीलू सत्यार्थी से ज्यादा परिचित नहीं हैं लेकिन उनके नौकरशाह पति को जानते हैं। परिवहन विभाग में अफसर पुष्प सेन सत्यार्थी, पत्नी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 13:11 [IST]

English summary

In Uttar Pradesh assembly election, government officer Pushpa Sen Satyarthi is not going to office but campaigning for wife and BSP candidate Nilu Satyarthi in Balamau assembly seat area.