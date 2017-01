विधानसभा में बहुमत के बराबर पहुंची गोरखपुर में किन्नरों मतदाताओं की संख्या

पिछली बार की तुलना में अबकी 206 किन्नर मतदान कर पायेंगे। अबकी मतदाता सूची में 93 किन्नर बढ़े हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 9, 2017, 20:10 [IST]

English summary

Population of transgenders increased in Gorakhpur. 93 more transgenders added in the voter list.