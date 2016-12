यूपी के राज्यपाल राम नाइक की आत्मकथा पढ़ाई जाएगी छात्रों को, विश्वविद्यालय ने दिया आदेश

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक की आत्मकथा चरैवति-चरैवति जल्द ही राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए आदेश दे दिए गए हैं।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 16:01 [IST]

English summary

Now Students of Rohilkhand university will read autobiography of UP Governor Ram Naik