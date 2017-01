आज होगा फैसला कांग्रेस मानेगी सपा का प्रस्ताव या फिर टूट जाएगा गठबंधन!

समाजवादी पार्टी कहना है कि कांग्रेस को बता दिया गया था कि कम से कम 300 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी।

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 6:44 [IST]

English summary

Now congress president sonia gandhi will handle situation for alliance with samajwadi party