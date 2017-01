यूपी विधानसभा चुनाव: अब BSP भी करेगी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग, जिस पर SP,BJP और कांग्रेस का है राज

बहुजन समाज पार्टी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करेगी। इसके लिए पार्टी ने खासी रणनीति तैयार की है।

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 4:31 [IST]

English summary

Now Bahujan samaj party will use digital platform regarding up assembly election 2017