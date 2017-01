अयोध्या आंतकी हमले में दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट

मामले में दरोगा केएन दुबे को गवाही देनी थी। लेकिन वह अदालत नहीं पहुंचे और न ही उनकी तरफ से अदालत न पहुंंचने की कोई वजह बताई गई।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 14:31 [IST]

English summary

Court has issued non-bailable warrant against a SHO for not giving testimony in court in Ayodhya terrorist attack case.