बरेली: नरेंद्र पाल सिंह, सियाराम सागर, शहजिल इस्लाम समेत कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा

बरेली में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आईएमसी समेत अन्य पार्टियों के प्रत्याशी समेत कई निर्दलीय कैंडिडेट्स नामांंकन कराने आए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 14:17 [IST]

English summary

Many candidates nominated on Wednesday in Bareilly including Narendra Pal Singh, Shazil Islam.