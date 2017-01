ये क्या बोल गए मुलायम, बेटा सही हो गया और पार्टी वाले गलत...

मीडिया के सामने पिता मुलायम ने कहा कि अखिलेश तो उनका बेटा है, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं, गलती या खामियां उसमें नहीं है बल्कि समस्या तो सपा पार्टी के अंदर है।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 8:25 [IST]

English summary

Amid the ongoing power tussle in the ruling family of Uttar Pradesh, Samajawdi Party supremo Mulayam Singh Yadav on Monday asserted that there was no dispute with son Akhilesh.