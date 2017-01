उत्तर प्रदेश: 'पुलिस-प्रशासन पर लाखों रुपए बकाया, विधानसभा चुनाव में नहीं देंगे पेट्रोल'

बुलंदशहर और शाहजहांपुर जिले के पेट्रोल पम्प मालिकों ने चुनाव कार्य के लिए पुलिस-प्रशासन की गाड़ियों को तेल देने से इंकार कर दिया है।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 13:26 [IST]

English summary

Petrol Pump owners of Bulandshahr and Shahjahanpur are determined not to give petrol to police and administration in UP election.