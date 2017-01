सपा में कोई समझौता नहीं, अखिलेश के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव- रामगोपाल यादव

सपा में सुलह की बात से रामगोपाल यादव ने किया इनकार, बोलें अखिलेश हमारे नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम आगामी चुनाव लड़ेंगे।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 16:46 [IST]

English summary

No patch up is on the way in Samajwadi party says Ramgopal Yadav, he says Akhilesh Yadav is our leader and we will contest next poll under his leadership.