यूपी विधानसभा चुनाव 2017: केवल कांग्रेस से होगा सपा का गठबंधन, रालोद से नहीं

सपा का कहना है कि वो राष्ट्रीय लोक दल के साथ नहीं केवल कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी और 300 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 9:22 [IST]

English summary

We will forge an alliance only with the Congress. We will not ally with the RLD+ . No talks are going on with them (RLD),said SP national vice-president Kironmoy Nanda said.