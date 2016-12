भाजपा का उत्तर प्रदेश में भव्य कमल मेला, लेकिन कैशलेस सुविधा नहीं

भाजपा के इस कमल मेले में चाट, फुलकी और भेलपूरी के स्टाल पर सामान बेचा जा रहा है। पर ये दुकानें कैशलेस नहीं है और न ही कैशलेस अपनाने संबंधी कोई स्टाल लगा है।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 19:38 [IST]

English summary

no cashless facility in BJP kamal mela in mirjapur