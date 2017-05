जब वेश बदलकर निकले एसपी, लापरवाह पुलिसवालों की लग गई क्लास

मिर्जापुर के नए एसपी आशीष तिवारी रात में वेश बदलकर पुलिसकर्मियों की खोज-खबर लेने निकल पड़े। मगरगश्ती कर रहे पुलिसवालों की उन्होंने क्लास लगा दी।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 15:18 [IST]

English summary

New SP disguised himself and went for inspection in night in Mirzapur.