बरेली: भतीजे ने बुआ को गन्ने के खेत में ले जाकर किया रिश्ते को शर्मसार

20 रुपए का लालच देकर भतीजा, नाबालिग बुआ को गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसने बुआ की इज्जत से खेलने की कोशिश की।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 17:41 [IST]

English summary

A nephew shamed the relationship with aunt in Bareilly. Nephew tried to rape her in the sugarcane field.