फॉर्म में आए अखिलेश: 9 करीबियों को पार्टी में लिया वापस, 7 नई नियुक्ति

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब पूरे फॉर्म में आ गए हैं। पार्टी मिलते ही उन्होंने अपने करीबियों को पार्टी में वापस तो लिया ही है साथ ही 7 नई नियुक्तियां भी की है।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 6:50 [IST]

English summary

National President of samajwadi party akhilesh yadav is now on action mode