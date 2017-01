मुलायम-शिवपाल के पोस्टर फाड़े, हरदोई में सपा कार्यालय पर अखिलेश-नरेश अग्रवाल समर्थकों ने किया कब्जा

नरेश अग्रवाल, अखिलेश यादव के पक्ष में खड़े हैं। उनके समर्थकों ने हरदोई में सपा कार्यालय पर धावा बोल दिया।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 15:07 [IST]

English summary

Supporters and Akhilesh Yadav and Naresh Agrawal tore down posters of Mulayam and Sivpal and controlled Samajawadi Party office in Hardoi.