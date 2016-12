भाजपा की सरकार आई तो मोदी घरों की ईंटे उखड़वा लेंगे: नरेश अग्रवाल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की खबर को नरेश अग्रवाल ने खारिज किया तो वहीं भाजपा की सरकार पर बनने पर घरों की ईंटे उखाड़ने की बात कही।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 17:40 [IST]

naresh agarwal says sp fighting alone in up assembly election